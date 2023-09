per E-Mail teilen

Das historische Hackney Empire Theater im Osten Londons haben die Rolling Stones nicht zufällig ausgewählt: Ihr 24. Album wird Hackney Diamonds heißen. Den ersten neuen Song haben die Stones jetzt bei einem Event geteilt.

Ganze 18 Jahre sind seit dem letzten Studioalbum der legendären britischen Blues-Rock-Band vergangen. Hackney Diamonds erscheint am 20. Oktober 2023. Zehntausende im weltweiten Livestream und 200 ausgewählte Gäste und Journalisten aus aller Welt vor Ort haben die Vorstellung des neuen Albums der Rolling Stones verfolgt. SWR3-Musikmann Matthias Kugler war in London mit dabei.

SWR3-Musikredakteur Matthias Kugler 6.9.2023 So war die Albumankündigung der Rolling Stones in London Dauer 3:22 min So war die Albumankündigung der Rolling Stones in London

Das waren die fünf Highlights der Albumverkündung

Lest hier fünf besondere, witzige und emotionale Momente aus der Pressekonferenz der Rolling Stones in London.

1. Die Stones – so cool und lässig wie eh und je

Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood kommen schick gekleidet in schwarzen Anzügen auf die Bühne – wie echte britische Gentleman. Mick trägt ein Seidenhemd, Keith einen schwarzen Hut und Sonnenbrille.

2. Rock-and-Roll-Opas – und stolz drauf!

Über ihr Alter (Mick Jagger ist 80, Keith Richards wird im Dezember 80 und Ronnie Wood ist 76) machen die drei gleich einen Scherz: Man müsse in Bewegung bleiben. Also stehen sie auf, schütteln sich und machen ein kleines Tänzchen. Die Rolling Stones gibt es seit über 60 Jahren und sie gelten als eine der wichtigsten Rockbands aller Zeiten.

3. Die Stones sprechen über Charlie Watts

Im August 2021 ist Stones-Drummer Charlie Watts gestorben. Keith Richards sagt: „ Seit Charlie ging, ist alles anders. Wir vermissen ihn. “ Auch wenn die Rolling Stones mittlerweile einen Ersatz haben, bleibe Charlie Watts für immer das vierte Mitglied. Ein emotionaler Moment. Dann verrät die Band noch, dass auf zwei Songs des neuen Albums Charlies Schlagzeugspiel zu hören sein werde. Die Aufnahmen stammen noch aus der Zeit vor seinem Tod.

So sieht das Album-Cover von „Hackney Diamonds“ aus:

4. Zusammen mit Jimmy Fallon: Spontaner a capella Song

Moderiert wurde die Bekanntgabe des Albums in London von US-Late-Night-Showmaster Jimmy Fallon. Der ist auch bekannt für seine Parodien und macht Mick Jagger nach. Jagger beschwert sich: „ So spreche ich gar nicht! “. Fallon beschwichtigt ihn, er wollte Gitarrist Ronnie Wood nachmachen. Die Band ist gut gelaunt und stimmt mit ein, als Jimmy Fallon den alten Stones-Song Off The Hook anstimmt.

5. Die Premiere des Musikvideos von Angry

Nach 20 Minuten sind die Stones wieder weg. Im Theater und im Livestream folgt die Weltpremiere des Videos zur ersten Single des neuen Albums: Angry. Die Hauptrolle spielt die Schauspielerin Sydney Sweeney, die durch Serien wie White Lotus oder Euphoria bekannt wurde.

Hinter den Kulissen: Die Albumvorstellung der Rolling Stones in Bildern

Das wissen wir noch über Hackney Diamonds, das neue Album der Rolling Stones

Der Albumname Hackney Diamonds ist ein Slang-Ausdruck. Benutzt wird er im Osten Londons, besonders in dem Stadtteil Hackney und steht umgangssprachlich für zerbrochenes Glas, das bei Einbrüchen durch Schaufenster oder Autofenster entsteht.

Die Rolling Stones hatten erst überlegt, ihr neues Album Hit And Run oder Smash And Grap zu nennen.

Aufgenommen haben die Stones das Album in relativ kurzer Zeit, von Weihnachten bis Februar (ihre Deadline war der Valentinstag). Sie hatten bereits viele Ideen, die nur noch fertiggestellt werden mussten.

Von insgesamt 23 aufgenommenen Songs haben es 12 aufs Album geschafft. Musikalische Einflüsse sind unter anderem Country und Gospel. Es gibt Liebeslieder, Balladen und viele typische Rolling Stones Gitarren-Riffs.

Die erste Single Angry wurde in einem Studio auf Jamaika geschrieben und der Band war sofort klar, dass dieser Song herausstach. Ihr Produzent Andrew Watt hat den Song in Los Angeles produziert. Der 33-Jährige hat auch schon mit Miley Cyrus, Post Malone, Selena Gomez, Camila Cabello oder Justin Bieber gearbeitet und auch von Musiklegenden wie Ozzy Osbourne oder Metallica wird er geschätzt. 2021 wurde Watt bei den Grammy als Produzent des Jahres ausgezeichnet.

Anlässlich der Bekanntgabe ihres 24. Albums erinnern sich die Rolling Stones im Interview bei Jimmy Fallon an die Pressekonferenz zu ihrem ersten Album. Zwei Journalisten waren in einen Pub gekommen. Die Band hatte ihnen ein Bier ausgegeben und ihr Album in die Hand gedrückt. Das war’s.

Hier die Pressekonferenz in voller Länge sehen:

Die größten Hits und ihre Geschichte: Satisfaction

„ Ich habe geschlafen, bin aufgewacht und ohne dass es mir richtig bewusst war, habe ich den Aufnahmeknopf meines Kassettenrekorders gedrückt, habe das Riff eingespielt und bin wieder eingeschlafen “, erzählt Keith Richards über die Entstehung von (I Can't Get No) Satisfaction, dem wohl bekanntesten Hit der Rolling Stones.