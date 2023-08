Von Macarena bis Despacito. Jedes Jahr gibt es einen offiziellen deutschen Sommerhit. Die Wahl 2023 dürfte manche überraschen – denn diesen Song habt ihr sicher noch nie im Radio gehört.

Erinnert ihr euch noch an Layla? Das Lied wurde vergangenes Jahr zum offiziellen Sommerhit in Deutschland gewählt. Der Partyschlager war sehr umstritten und löste eine wochenlange Diskussion aus: Die einen feierten in Festzelten dazu, für die anderen war der Songtext zu sexistisch.

Umstrittener Song „Layla“ ist der offizielle Sommerhit 2022

Sommerhit 2023: Mädchen auf dem Pferd

Den Sommerhit des Jahres 2023 kennen Jugendliche und ihre Eltern vielleicht aus dem Soundtrack des Kinofilms Bibi & Tina von 2014. In einer neuen Techno-Version ist der Song seit Ende Juni in den Charts vorne mit dabei, am Freitag hat Mädchen auf dem Pferd Chancen auf Platz 1. Der Remix kommt von drei deutschen Newcomern: die beiden DJs und Produzenten Luca-Dante Spadafora und Niklas Dee und Octavian, Singer-Songwriter und Ex-Gitarrist von Wincent Weiss. Die Idee dazu hatte eine Freundin.

Wochenlang hat sie gebeten, bis ich schließlich nachgab und ihr den Remix zum Geburtstag schenkte. Zu meiner Überraschung stieß der Remix auf große Begeisterung, sodass ich ihn auf Instagram teilte.

Auch bei Tiktok geht der Elektro-Remix des Song viral. Zehntausende Videos wurden bisher mit Mädchen auf dem Pferd unterlegt. Bei Spotify wurde das Lied über 35 Millionen Mal angehört.

Wie wird der Sommerhit gewählt? Wer legt eigentlich den Sommerhit des Jahres fest? Das ist die GFK, ein Markforschungsinstitut, das sich auch um die deutschen Charts kümmert. Kriterien, die für den offiziellen Sommerhit wichtig sind: Streaming- und Verkaufszahlen, Einsatz bei Social Media, Chart-Position sowie aktuelle Trends und Zeitgeist. Außerdem ein einfacher Text, den man mitsingen kann, eine Melodie, die gute Laune macht, ein einfacher Rhythmus, zu dem man tanzen kann und Erfolg in einer Party- und Urlaubsregion wie auf Mallorca. Vor Mädchen auf dem Pferd und Layla waren Ed Sheeran – Bad Habits, Jason Derulo mit Savage Love und Shawn Mendes & Camila Cabello – Señorita die offiziellen deutschen Sommerhits.

Welcher Song ist für euch der Sommerhit 2023?

In Italien tanzen dieses Jahr alle zu Italodisco von The Kolors. In Spanien und Portugal ist El Merengue ein Sommerhit. Aber was ist euer Song des Sommers 2023? Vielleicht Cruel Summer von Taylor Swift oder Dance The Night von Dua Lipa? Und was haltet ihr von dem offiziellen deutschen Sommerhit Mädchen auf dem Pferd? Schreibt es uns am Ende des Artikels in die Kommentare!