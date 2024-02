Diese nebelverhangenen Berge sind jetzt mein Zuhause.

Aber meine Heimat ist da unten,

im flachen Land – dort wird immer meine Heimat bleiben.

Irgendwann werdet ihr zurückkehren,

in eure Täler und auf eure Höfe,

und werdet nicht mehr darauf brennen,

Waffenbrüder zu sein.



Ich habe euer Leid gesehen,

hier, auf den Schlachtfeldern

habe ich eure Feuertaufe erlebt.

Und als die Schlacht heftiger wurde,

als ich schwer verwundet wurde,

in all diesem Schrecken und in der Gefahr

seid ihr mir beigestanden.

Ihr, meine Waffenbrüder.



Es gibt zwar viele Welten, viele Sonnen -

aber wir haben nur diese eine Erde.

Und doch ist es so, als lebten wir

in verschiedenen Welten.



Die Sonne ist zur Hölle gefahren,

und der Mond steigt auf.

Lasst mich Euch Lebewohl sagen.

Jeder Mensch muss sterben.

Aber es steht in den Sternen geschrieben,

und in jeder Linie in euren Handflächen:

Wir sind Narren, wenn wir Krieg führen

gegen unsere Brüder.