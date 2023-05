per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Als ich sechs war, habe ich mir mal das Bein gebrochen,

als ich weglief vor meinem Bruder und seinen Freunden.

Und ich erinnere mich an den süßlichen Geruch der Hügel,

als ich das Gras herunterrollte.

An was erinnere ich mich noch von damals, als ich jung war.

Ja, ich weiß noch wie ich mich damals

das erste Mal verliebt habe,

und mir gleich das Herz gebrochen wurde.

Dort, wo ich Freunde gefunden und

sie irgendwann wieder verloren habe.

Es ist wieder viel zu lange her,

dass ich da war und auf die tosenden Felder geblickt habe.

Ich weiß, ich bin mittlerweile erwachsen,

aber ich freu mich wie ein kleiner Junge,

endlich wieder nach Hause zu kommen.

Ich weiß noch,

als ich 15 war und selbstgedrehte Zigaretten rauchte,

dauernd vor der Polizei weglaufen musste,

und immer am Saufen mit meinen Freunden.

Und - es war ein Freitagabend,

an dem ich meinen ersten Kuss erlebte,

Ich schätze, ich habe mich damals ziemlich angestellt,

aber schließlich war ich noch jung damals.

Ich weiß noch damals,

als wir am Wochenende gejobbt haben,

von dem Geld haben wir uns billigen Fusel gekauft

und ihn in einem Zug leergesoffen.

Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so gereiert habe.

Tja, wir sind wohl erwachsen geworden.

Leute, ich bin auf dem Weg nach Hause,

(Und mach mir vor Freude ins Hemd).

Mit 90 Sachen geht’s auf diesen engen Landstraßen gen Heimat.

und ich singe laut mit bei TINY DANCER.

Je näher ich komme,

desto mehr spür ich wieder dieses Gefühl von früher,

als wir uns alle alle zusammen

den Sonnenuntergang angeschaut haben

über dem Schloss auf dem Hügel.

Einer ist wegzogen, um Klamotten zu verkaufen,

ein anderer arbeitet an der Küste.

Einer hat zwei Kinder, lebt aber alleine.

Einer hat seinen Bruder verloren durch eine Überdosis.

Einer hat mittlerweile schon seine zweite Frau.

Einer krebst so vor sich hin.

Aber sie alle haben mich zu dem gemacht,

der ich heute bin.

Und ich kann es nicht erwarten,

sie wieder zu sehen.

Und weiter geht es auf diesen engen Landstraßen,

die ich noch gut in Erinnerung habe,

aus einer Zeit, als wir noch nicht alle Antworten hatten.

Erinnert ihr euch noch an den Sonnenuntergang

über dem Schloss auf dem Hügel?