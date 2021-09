Ich werd nicht den ganzen Tag für dich kochen

(ich bin nicht deine Mutter),

und deine Wäsche mach ich auch nicht.

Ich bin nicht deine Mutter!

Wann kriegst du eigentlich mal dein Leben auf die Reihe?

Ich bin nicht deine Mutter!

Wach auf - Hopp, raus aus den Federn!

Und geh ausnahmsweise mal pünktlich zur Arbeit.

Schluss mit den Videospielen und der Daddelei.

Hier werden jetzt andere Seiten aufgezogen, mein Lieber.

Mann, wir waren mal so verliebt ineinander.

Die Frage ist nur,

ob wir zu dem wieder zurückkehren können?

Sag mal - wann hast du eigentlich damit angefangen,

es dir so gemütlich zu machen?

Du, ich bin mir für sowas übrigens zu schade

- merk dir das!

Schau dir meine Kurven an -

weißt du eigentlich,

was für ein Glückspilz du bist?

Also hör auf, mir auf die Nerven zu gehen!

Und falls du versuchst,

mit der Nummer weiterzumachen –

Dann solltest du eins wissen:

Hier muss sich was ändern -

ich bin nicht deine Mutter!