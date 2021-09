Aus und vorbei! Das war deine Chance!

Dein Spiel mit meinen Gefühlen habe ich bis oben hin satt.



Oft genug hast du mir in’s Gesicht gespuckt, doch ich habe den Durchblick behalten.

Nun ist Schluss mit den Erniedrigungen.

Ich sag’s dir direkt auf den Kopf zu: „Ich bin raus!“



Du wirst meine Küsse vermissen und bald merken, was du an mir hattest.

Mach deine Fehler woanders! Geh mir nicht mehr auf den Zeiger!



Geldverdienen war nicht gerade dein Ding,

denn mein Portmonee war durchgehend geöffnet!

Jetzt ist der Geldhahn dicht, mein Lieber.

Ich nehme mein Leben selbst in die Hand!



Schamlos hast du meine Naivität ausgenutzt und mich immer wieder verletzt!

Was war ich bloß für Idiot?!

Nun bist du derjenige, der im Regen steht.



Dein Lebensinhalt bestand nur aus Wodka und Zigaretten.

Jetzt sieh zu, wie du dich allein aus dem Schlamassel befreist.

Leide und begreife, was du verschenkt hast.

Ich bin raus und baue mir meine eigene Zukunft auf!



Du hast mir tausend Eide geschworen, alles wäre unter Kontrolle,

aber du bist auf deinen eigenen Schwächen ausgerutscht.



Sieh zu, wie du allein klar kommst.

Ich lebe fortan mein eigenes Leben!