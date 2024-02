Ich möchte kein Star sein!

Lieber würde ich in meinem verrosteten Chevy herumfahren

oder auf der alten, abgegriffenen Gitarre spielen.

Der Rummel geht mir auf die Nerven,

und auf dicke Zigarren kann ich gern verzichten!



Meine Freunde grübeln, was mit mir los ist,

können nicht verstehen, dass ich mir aus Ruhm nichts mache.

Im Gegenteil, er verwirrt mich so,

dass ich manchmal meinen Namen vergesse.



Vor lauter Ablenkung kann ich keinen klaren Gedanke mehr fassen.

Die Mädchen um mich herum beginnen, alle gleich auszusehen!

Jede Menge Möglichkeiten, aber keine Zeit, Entscheidungen treffen zu können.

Zuviele Klamotten und Schuhe.



Ich habe alles erlebt, vorwärts – rückwärts!

Meinen Teil gespielt, mal als König – mal als Clown.

Jetzt nehme ich mir das Recht, auszusteigen

und nochmal bei Null zu beginnen,

mich selbst neu zu definieren.



Viele tolle Leute habe ich kennengelernt,

mit Bob Dylan gesoffen und mit Mick Jagger einen Joint geraucht.

Das war echt cool!



Aber ich will kein Star mehr sein,

lieber mal wieder in meinem Chevy sitzen,

und die alte Gitarre auf dem Rücksitz.



Ohne Rummel und dicke Zigarren!

Nie wieder!