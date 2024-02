Es tut mir leid, dass du so tief drin steckst.

Ich weiß, dass alles nicht so gelaufen ist, wie du es dir vorgestellt hast.

Dass du dich jetzt allein fühlst und traurig bist.

Aber versteh bitte: Es gibt einen Weg da raus.

Gestern war gestern und ist vorbei.

Wenn du jetzt zu Hause rumhockst und weinst, kommst du kein Stück weiter.

Du musst endlich aufhören, in der Vergangenheit zu leben.

Das einzige, was sicher ist und konstant:

Das nichts konstant bleibt, und sich alles immer ändert.

Das nicht alles immer so bleibt, wie es ist.

Gestern war gestern.