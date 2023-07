Es gibt keine Anwälte, die meinen Fall verteidigen wollen.



Kein Beruhigungsmittel, das mich weit genug ins Weltall schießen könnte.







Vor lauter dicken Ringen an den Fingern,



bekomme ich kaum noch meine Hände hoch,



aber weder Gold noch Diamanten können mir jetzt daraus helfen.







Ich bin eine Plage für alle! Eine richtig fette Unannehmlichkeit!



Ich werde euch mit hineinziehen,



die ganze Stadt in Aufruhr versetzen!



Mein Name bedeutet: ÄRGER !







In dieser Stadt bin ich nicht die einzige, die in Schwierigkeiten steckt!







Ihr glaubt, ihr seid im Recht! Aber da irrt ihr euch gewaltig.







Du hast versucht, mich rumzukriegen und im Auto zu vernaschen,



aber von Anfang an wusste ich, das wird nicht funktionieren!



Keine Chance. Ich falle nicht auf dich rein!







Ich bin kein Dummerchen mehr,



also verschwinde lieber und versteck dich im hintersten Winkel!







Wenn du mich die Straße herunterkommen siehst,



ist es höchste Zeit, Leine zu ziehen!







Denn da kommt Ärger auf dich zu...!