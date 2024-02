Jedesmal, wenn sie ihn verlässt, dann ist das wie ein Messerstich.

Und jedesmal, wenn er sie dann festhält, weiß er warum.

Und jedesmal, wenn sie geht, dann gibt es noch etwas, was sie hätte sagen wollen.

Oder wissen sollen.

Und jedesmal, wenn er sie dann noch einmal hält, dann ist da noch etwas,

was er fragen wollte:

jedes Mal, das er vergeblich gewartet hat.

Jede leere Nacht.

Jedes Wort, das er nicht loswerden konnte.

Und die Wahrheit, die er irgendwann realisiert hat.

Superboy und Supergirl haben sich gefunden.

Nachts.

Oben am Himmel.

Gemeinsam haben sie gelernt zu fliegen.

Dort wird er sie suchen. Dort, wo sie frei waren.

Und wenn er dann geht, dann wird da noch etwas sein, das er sagen sollte.

Und wenn er sie dann noch einmal umarmt, wird da etwas sein, was sie wissen sollte.

Nur, dass sie es schon längst weiß.