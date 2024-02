Wir haben zusammen viel erlebt und jetzt einige Probleme, die wir gemeinsam lösen müssen. Ich will nicht um den heißen Brei herum reden, denn die Angelegenheit ist ganz simpel:

Noch nie hatte ich so viele Sorgen auf dem Herzen, wie jetzt!

Ich bitte dich um Verzeihung, Baby. Machen wir ein Schnitt, schauen in die Zukunft und denken an einen neuen Morgen.



Doch sie meinte, meine Liebe zu ihr sei erloschen.

Ich bekam zur Antwort: Das geht mir einfach zu schnell. Vergiss die Zukunft und lass uns lieber erst einmal die Vergangenheit aufarbeiten.



Sie haben ein UN-Gipfeltreffen angesetzt, um über den Weltfrieden zu beraten.

Aber zunächst einmal ist der Friede im eigenen Kopf das Wichtigste.

Jeder klagt über die eigene Unzufriedenheit, stellt sich taub und kapituliert!

Jeder Reparaturversuch ist zum Scheitern verurteilt. Und sie schmeißen Nadel und Faden in die Ecke.

Stattdessen reißen sie wieder alte Wunden der Vergangenheit auf und verweigern sich dem Versuch, einen Weg in die Zukunft zu finden.



Die Ausreden sind immer dieselben: „Bevor wir unsere Fahne aus dem Fenster hängen, checken wir erst einmal den Wetterbericht.

Bevor wir uns mit der Zukunft beschäftigen, lass uns lieber mit der Vergangeheit weitermachen.



Und du haust in die gleiche Kerbe: „Lass uns mal das Horoskop checken, mein Süßer, für den Fall, dass dieses Gefühl nicht lange anhalten wird. Vergiss die Zukunft. Reden wir von dem, was war!



Wie oft habe ich dir eingestanden, dass ich, wie alle anderen auch, meine Fehler habe. Es muss einen anderen Weg geben, eine völlig neue Betrachtungsweise. Oder sind wir, bedingt durch unsere Vergangenheit zum Nichtstun verdammt?

Ist unsere Liebe denn wirklich irreparabel?



Es ist kurz vor Mitternacht, Baby und uns bleibt nicht viel Zeit!



Jedesmal wenn ich im stillen denke: „Jetzt bist du zu Hause, sicher und geborgen und... endlich hat sie den Kampf aufgegeben, kommt zaghafter Optimismus mit romatischer Musik und Kerzenlicht auf.



Doch plötzlich ist der Zweifel wieder da.

Der Ruch von Missverständnis und der bloße Geist der Vergangenheit.



Und wieder sagt sie, warte einen Augenblick, Baby!

Das geht mir zu schnell, check erst den Wetterbericht, frag dein Horoskop, ob dieses Gefühl nur von kurzer Dauer ist.



Vergiss die Zukunft und lass uns erst mal bei der Vergangenheit weitermachen.