War das nötig? Ich dachte, ich könnte dir vertrauen.

Musstest du das verschandeln,

was so glänzte und jetzt verrostet?

Musstest du mich da treffen,

wo ich am verwundbarsten bin?

Ich hab kaum mehr Luft gekriegt.

Und mir dann auch noch Salz in die Wunde streuen!

Als würdest du mir laut ins Gesicht lachen!



Ich werde einfach nur traurig,

wenn ich daran denke, wie es früher war,

mit dir und mir.

Blutsschwestern waren wir.



Aber jetzt gibt es nur noch böses Blut zwischen uns,

schau dir an, was du gemacht hast.

Wir haben ein Problem.

Und ich glaube nicht,

dass es dafür eine Lösung gibt.

Dafür sitzt die Wunde zu tief.



Hast du ernsthaft geglaubt,

das kann uns nix antun?

Ein Dolchstoß wie dieser?

Ich habe immer noch die Narben auf dem Rücken.

Glaub also nicht, dass die Sache vorüber ist.

Solche Wunden wollen und wollen nicht verheilen.

(Hattest du das alles genau so geplant?

All das wird dich irgendwann einholen...)

Die Zeit heilt alle Wunden, sagt man.

Aber diese nicht, sage ich.

Also sieh zu, dass du mir nicht über den Weg läufst.



Pflaster helfen nicht bei Schusswunden

Und deine Entschuldigung - pure Show.

(Das hab ich kapiert.)

Wer so lebt, der lebt mit Gespenstern

Wer so liebt, dessen Blut gefriert