Wäre Dylan einfach nur ein gewöhnlicher Poet?

Ohne seine Songs?

Und hätte Bono je von ihm gehört?

Wäre Marley nur ein ganz gewöhnlicher Kiffer?

Und Johnny Cash einfach nur irgendein einsamer Einzelgänger?

Würde heute noch jemand Buddy Holly kennen?

Oder wäre John Lennon vielleicht noch unter uns,

ohne seine Songs?



Wäre Elvis einfach nur ein schöner Mann gewesen?

Und die Rolling Stones ohne ihre Songs immer noch kein Stück weiter?

Wäre aus Sinatra vielleicht ein Gangster geworden?

Und Michael Jackson einfach nur ein Tänzer?

Madonna wäre vielleicht einfach nur ein hübsches Gesicht,

ohne diese Songs.

Und Nirvana wäre einfach nur ein Ort.

Was ist alles in ihrem Leben passiert?

In ihren Herzen?

Dass sie unbedingt diese Worte schreiben mussten,

mit denen sie die Welt auseinander genommen haben.



Wann immer etwas gut gelaufen ist,

wann immer etwas schief gelaufen ist,

sie haben einen Song daraus gemacht.

Was die Schönheit all dieser Existenzen ausmacht ist,

dass, selbst noch lange nachdem sie gestorben sind,

die Menschen immer noch mitsingen -

bei ihren Liedern.