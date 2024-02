Er gehört seit über zwanzig Jahren zu den angesagtesten Songwritern in den USA, doch die wenigsten kennen seinen Namen: Toby Gad aus München erzählt im SWR3-Interview, wieso er mit Madonna gestritten hat, wie Beyoncé ihn drei Tage im Studio warten ließ und wieso er die Zusammenarbeit mit Katy Perry abgelehnt hat.

Toby Gad schrieb unter anderem If I Were A Boy für Beyoncé, Big Girls Don’t Cry für Fergie und All Of Me für John Legend. Außerdem arbeitete er mit Madonna, Colbie Caillat, Kelly Clarkson, Demi Lovato und Selena Gomez und hat mehrere Grammys gewonnen. Zusammengerechnet hat er mit all seinen Songs bislang über 15 Milliarden Streams gesammelt und über 30 Millionen Tonträger verkauft.

Madonna, Beyoncé, John Legend und Katy Perry: Toby Gads Erlebnisse mit den Stars

An das graue Regenwetter in der alten Heimat muss sich Toby Gad erst wieder gewöhnen, als SWR3-Musikmann Matthias Kugler ihn in München zum Interview trifft. In seiner neuen Heimat Los Angeles läuft er eigentlich nur mit T-Shirt und barfuß herum. Doch in Deutschland hat alles angefangen: Zusammen mit seinem Bruder Jens hatte Toby als Teenager erste kleine Erfolge als Songwriter in München (für das erste Album von Milli Vanilli). Toby kommt aus einer Musik-Familie und war als Kind viel auf Konzerten. Mit vier Jahren hat er Klavier und Banjo gelernt, wenig später Gitarre.

Musik war immer da. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, etwas anderes zu machen.

Sein Lebenstraum: in Amerika als Songwriter erfolgreich sein. Bis heute hat er hunderte Songs geschrieben – ein paar davon wurden zu Welthits!

Mit Madonna wiederum musste sich Toby Gad erst streiten, bevor sie ihn respektiert hat. Der Grund: Er war im Studio wohl für ihre Verhältnisse zu hart mit ihr umgegangen. Er wollte, dass sie die Takes noch mal und noch mal singt. Doch Madonna ist eben die Queen of Pop und lässt sich nicht alles gefallen.

Also schrie sie mich irgendwann an: ‚Verdammt, Toby, ich werde das nicht mehr singen!‘ Ich war voll auf Adrenalin und schrie zurück: , Fu** you, Madonna! Doch, das wirst du!‘ Dann war absolute Stille und ich dachte: ‚Das wars Toby, das hast du total verkackt. ‘

Madonna ist verschwunden, kam dann wieder, lachte und meinte: „Okay, dann mal los.“ Die beiden haben daraufhin fünf Wochen miteinander gearbeitet.

Den Tag, an dem er Superstar Beyoncé If I Were A Boy zum ersten Mal präsentierte, wird Toby Gad wohl nie vergessen. Er hatte monatelang versucht, an sie ranzukommen und ihre Plattenfirma und Manager davon zu überzeugen, mit ihm zu arbeiten. Endlich wurde Toby für eine einwöchige Session im Studio von Beyoncés Ehemann Jay-Z gebucht. Doch Beyoncé ließ ihn warten. Die ersten drei Tage passierte gar nichts und Toby hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben. Dann tauchte die Soul-Diva plötzlich doch noch auf. Toby konnte ihr If I Were A Boy vorspielen und sie war sofort so begeistert von dem Song, dass sie ihn direkt gesungen und aufgenommen hat.

Diese Frau ist der absolute Wahnsinn.

All Of Me von John Legend, diese wunderschöne Ballade, gehört zu den erfolgreichsten Songs aller Zeiten, war auf Platz 1 der US-Charts hat sich 14 Millionen Mal verkauft. Die Songwriting-Künste von Toby Gad hatten sich in der Branche herumgesprochen und John Legend nahm Kontakt zu ihm auf. Die Idee war, ein Liebeslied für John Legends Verlobte, Model Chrissy Teigen, zu schreiben. Der Sänger kam nur mit den ersten zwei Akkorden und der Zeile All of me, loves all of you .

Ich konnte das gut nachvollziehen, weil ich dasselbe für meine Frau empfand. Also saßen zwei verliebte Männer am Klavier, die ihr Herz ausgeschüttet haben. Weil dieses Gefühl so stark war, hatten wir innerhalb kürzester Zeit den Song fertig und haben gleich aufgenommen.

Eine Künstlerin, mit der Toby aus heutiger Sicht gerne zusammengearbeitet hätte, ist Katy Perry. Doch als sie noch nicht so bekannt war, hatte er ihr mehrere Körbe gegeben – was ihn im Nachhinein sehr ärgert. Der Grund: Er hatte damals keine Zeit für sie, weil er mit Robin Thicke und der damals erfolgreicheren Brandy beschäftigt war.