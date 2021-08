The Faim beim New Pop Festival 2019

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Whatsapp teilen

auf E-Mail teilen

Eingängig und poppig zwar, aber The Faim waren definitiv die härteste Band auf diesem New Pop Festival. Sänger Josh fegte über die Bühne, als hätte er in die Steckdose gefasst. Der tapfere Drummer spielte mit verletzten Rippen und Schmerzmitteln, schaffte eine dreiviertel Stunde, zwei Zugaben gab’s dann ohne ihn – unplugged.