Benno Fürmann gehört zu den gefragtesten Schauspielern Deutschlands. Seinen großen Durchbruch hatte er damals als Boxer in der „Bubi Scholz Story“. Kürzlich war er in „Babylon Berlin“ zu sehen, als Chef der politischen Polizei mit markanter Gesichtsnarbe. In diesem Gespräch erzählt Benno von Schlüsselmomenten seines Lebens – einem prägenden Unfall, Dingen, die ihm so gar nicht liegen, und seinen vielen Reisen ins Ausland. Dazu gehören seine Zeit an der Schauspielschule in New York und ein Abenteuer im ewigen Eis Patagoniens. Außerdem engagiert er sich leidenschaftlich für den Naturschutz. Am Beispiel der dramatischen Veränderungen an der Ostsee macht er deutlich, dass es im Naturschutz nicht nur Schwarz oder Weiß, nicht einfach nur „die Guten“ und „die Bösen“ gibt.

