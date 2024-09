Charles M. Huber wurde bekannt durch die Fernsehserie Der Alte. Von 2013 bis 2017 war er Mitglied des Deutschen Bundestages und dort zusammen mit Karamba Diaby der erste Afrodeutsche. Seit 2020 ist er Berater des Präsidenten der Republik Senegal.

In dem Buch "Weltbühne Afrika" erzählt er von seinem Leben als Schwarzer in Deutschland und erklärt, wie sich unser Verhältnis zu Afrika verändern muss.

Da er Abenteuern gegenüber nicht abgeneigt ist, gibt es so einiges zu erzählen: von einem Jahr in Äthiopien, wo ihm viel Mißtrauen entgegengebracht wurde oder vom Aus bei DER ALTE nach einem rassistischen Vorfall. Und wie wohl hat er sich als Politiker und Mitglied des Deutschen Bundestages gefühlt ?