In dieser Woche zu Gast ist Ranga Yogeshwar. Ranga ist Physiker, Wissenschaftsjournalist und Autor. Man kennt ihn aus Fernsehformaten wie zum Beispiel „Quarks“ oder „W wie Wissen“, in denen er den Zuschauenden wissenschaftliche Themen einfach und verständlich erklärt.

In die Schule ging er zunächst in Indien, dann in Luxembourg. Seine Schulzeit beschreibt er als Zeit der Verletzung.

Mit Bob Blume spricht er über den Wert von Bildung, Begeisterung für lebenslanges Lernen und gute und ungeeignete Lehrkräfte. In dieser Folge hört ihr, warum wir Bildung neu denken sollten und wie die Revolution des deutschen Bildungssystems aussehen könnte.

