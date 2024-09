Es muss sich was ändern bei der Intensivmedizin. Das fordert Daniel Zickler, Intensivmediziner und Oberarzt an der Charité. Wir kennen ihn auch aus der vierteiligen Doku über die Corona Station 43i. Dort wurden und werden die schwersten Fälle behandelt. Dort kämpft er an jedem Arbeitstag um das Leben von Menschen, die kritisch krank sind. Ja, es ist ein Kampf, es ist mental und körperlich anstrengend

Über die schwersten Situationen hat er ein Buch geschrieben. KAMPF UM JEDEN ATEMZUG. Es ist der Erlebnisbericht vom Klinikalltag eines Oberarztes und seines Teams und davon, wie die Belastung steigt und die Qualität auf den Intensivstationen zugleich darunter leidet.