Für Sabrina und Max ist es das Allerschönste an ihrem Job, dass sie mit Menschen sprechen können, die außergewöhnliche Dinge tun und mit denen sie normalerweise nie in Kontakt kämen. So zum Beispiel Lullu Gun, eine Pornodarstellerin, die sie für den heutigen Podcast über alles ausfragen können: Wie kam sie in die Branche? Wie war ihr erster Dreh? Wie ging es ihr dabei? Welche spezielle Körperpflege braucht es bei diesem Beruf? Welche Drogen werden am Set genommen? Oder: Was war die absurdeste Szene, die mal in einem Drehbuch stand?

Teil 2 folgt in 7 Tagen.