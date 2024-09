Dennenesch Zoudé entstammt einer alten äthiopischen Aristokratenfamilie. Als sie zwei Jahre alt war, zogen ihre Eltern mit ihr nach West-Berlin. Sie arbeitete als Sekretärin, bevor sie eine Schauspielausbildung in New York absolvierte.

Bekannt wurde sie durch Serien wie "Gegen den Wind" oder "Hinter Gitter".

Sie wirkte in der für den Emmy nominierten Miniserie "Unorthodox" mit. Gerade schenkt Dennenesch Zoudé ihre Stimme der Figur Meridian im Walt-Disney Animationsfilm "Strange World".