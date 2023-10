In Deutschland gibt es etwa 2.000 Human Puppies. Das sind Menschen, vorwiegend Männer, die manchmal wie ein Hund auf allen Vieren laufen, eine lederne Hundemaske tragen und an der Leine geführt, gefüttert und gestreichelt werden wollen. Leute, die das machen, wissen, dass darüber meistens erst mal gekichert wird. Woher kommt dieses Rollenspiel? Was braucht man dafür und warum machen Menschen das überhaupt? Um diese Fragen beantworten zu können, hat sich Sabrina intensiv in das Thema Pupplay eingelesen und will es euch und auch Max näher bringen, der erstmal sehr skeptisch ist.

Geht es nur um die Abgabe von Kontrolle und Unterwürfigkeit? Ist es ein BDSM-Fetisch oder hat es garnichts mit Sex zu tun? Um der Szene gerecht zu werden und ungelöste Fragen zu beantworten, gibt es in der nächsten Podcast-Folge ein Interview mit zwei Pupplayern aus Berlin. Als Zugabe hier zum Schluss ein paar absurd klingende Tiergenitalien-Infos: Es gibt Tiere, die mit ihren Penissen fechten! Welche, hört ihr hier.