Augen auf beim Ananaskauf! Ab sofort wundert ihr euch nicht mehr, wenn Leute auf der Kreuzfahrt plötzlich viel zu nett zu euch sind. Sehr wahrscheinlich habt ihr eine Ananas auf dem T-Shirt!

Sabrina hat sich über Symbole für sexuelle Vorlieben schlau gemacht und witzige Geschichten aus dem Netz gesammelt. Ananas steht für Swinger und angeblich auch: Schilfgras im Garten, rote Baseball-Caps, Ringe am Daumen, Gartenzwerge. So viele Swinger in der Nachbarschaft? Max und Sabrina wollen es wissen und gehen dem Phänomen „hart journalistisch“ auf den Grund.