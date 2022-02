Heute haben Sabrina und Max das Kamasutra gefrühstückt. Sie sprechen über die angeblich beliebtesten Sexstellungen. Welche Stellungen bevorzugen heterosexuelle Frauen und welche mögen homosexuelle Paare? Was finden hetero-Männer nicht so gut? Da es keine wissenschaftlichen Studien darüber gibt, diskutieren die beiden die Glaubwürdigkeit der Top 5 einer Sexualtherapeutin anhand eigener Erfahrungen und Vorlieben.

Ob „Elefant“ oder „Brücke zur Stadt der Lust“: Die beiden ermuntern herauszufinden, was Spaß macht und die eigenen Bedürfnisse mit dem Partner oder der Partnerin zu besprechen. Nicht zu viel quatschen, aber einfach mal die Frage stellen: Was magst du am liebsten?