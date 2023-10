Diese ungeniert informative Doktorspiele-Folge möchten wir euch besonders an die Hoden legen. „Schön sind sie ja nicht“ – die sogenannten Kronjuwelen – auch wenn das ein herrlicher Spitzname für sie ist. Wie werden Hoden bestmöglich belüftet? Welche Unterhosen würden Eier und Sack bevorzugen? Wie wirkt Testosteron?

Und was macht eigentlich diese Prostata? Prost! Tata! Wo da unten genau befindet die sich nochmal? Und wie kann man die so massieren, dass es den stärksten Orgasmus gibt, denn Mann je hatte? Sabrina präsentiert eine einfühlsame Massage-Anleitung für die Vorsteherdrüse, die anregend klingt und möglicherweise auch etwas befremdlich. Unsere beiden Sex-Experten klären Mythen auf: Macht Fahrradfahren impotent? Wird man von der Sitzheizung im Auto unfruchtbar? Wie schädlich ist es, wenn man voll einen in die Eier kriegt? Ja, aua. Dies und mehr über Hodenhaare im Darknet erfahrt ihr – nur in diesem Podcast!