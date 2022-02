Max und Sabrina haben einen feministischen Porno geschaut. Also jeder für sich. Und jeder einen anderen. Aber sie können sich trotzdem gut darüber unterhalten.

Denn was macht einen feministischen Porno eigentlich aus? Und was ist der Unterschied zu einem “normalen” Porno? Max und Sabrina analysieren die Darsteller, die Handlung und den gezeigten Sex und hinterfragen dabei ihr eigenes Konsumverhalten.