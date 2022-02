Furzen, Rülpsen & Co. – Was macht man in einer Beziehung?

Manche Dinge sind vollkommen selbstverständlich, wenn man alleine ist, aber vor dem Partner kann oder will man sie einfach nicht tun. Wieso ist das eigentlich so? Für Max und Sabrina gibt es da klare Grenzen. Für bestimmte Geräusche und Gerüche haben die beiden sogar ein paar Tricks auf Lager. Also wenn man “aus dem Fenster pupsen” als Trick bezeichnen kann… Aber was machen solche Dinge mit einer Beziehung? Wer geht gemeinsam aufs Klo? Und wie ändert sich die Situation sobald Kinder im Spiel sind?