In der Weihnachtsfolge geht es ums Schenken und um das Konzept dahinter: Max mag Wunschzettel und möchte seinen Lieben am besten nur das schenken, was sie sich wirklich wünschen und nie selber gönnen. Sabrina ist mit einem perfekten Schenker zusammen, aber wünscht sich manchmal lieber garnichts.

Gutscheine sind vielleicht verrufen, doch Max und Sabrina haben ganz praktische und kreative Ansätze, die auch euch noch über das Weihnachtsfest helfen könnten. Welche wichtigen Fragen sollte man sich stellen, um Inspirationen für Geschenke zu bekommen?

Erfahrt, was Max sich verzweifelt wünscht, aber von seiner Frau nie bekommt. Was für ihn das schlimmste Geschenk einer Ex-Freundin und was für Sabrina das wunderbarste Geschenk war, das sie bis heute jeden Tag benutzt. Fröhliche Weihnachten und vor allem eine gute Zeit mit euren Liebsten! Weiter geht's am 9. Januar.