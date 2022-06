Aphten im Mund! Monjas Kids hat es voll erwischt. Ob es die Hand-Fuß-Mund-Krankheit ist oder eine andere Virusgeschichte lässt sich schwer sagen. Ist eigentlich auch egal. Die große Frage ist: Wie kriegt man Kids dazu – was zu sich zu nehmen, wenn die Aphten so weh tun? Was Monja alles probiert hat und was letztendlich geholfen hat – das alles in dieser Folge.

Außerdem: Anneta hat ihre eigene Angst zur Seite geschoben – und stand tapfer nebendran, als ihr Großer vom 3er gesprungen ist im Freibad. Mit 6 Jahren! Wie man es da schafft, die eigene Angst runter zu spülen?

Auch das Thema in dieser Folge: Wir sind auf der Suche nach lustigen Kindersprüchen! Ihr habt schöne Sprachaufnahmen von euren Kids? Lustige Wörter? Lustige Sätze? Egal was es ist: Schickt uns eure Geschichten! Am besten per Sprachnachricht: 07221/ 2011 – eure Kids in unserem Kids Real Talk!