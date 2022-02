Max hat geheiratet. Als hoffnungsloser Romantiker hatte er am Hochzeitstag ständig Tränen in den Augen. Sabrina findet Heiratsanträge total albern, Heiraten aber trotzdem gut. Von Max will sie wirklich alles wissen: über den Antrag, Erwartungen an Trauzeugen, die Aufregung, die richtige Gästezahl, über die Hochzeitsnacht und ob überhaupt noch Zeit für einen Zungenkuss war. Unterschiedliche Sichtweisen und echte Tipps.