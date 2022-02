Sabrina und Max freuen sich über das Feedback der Podcast- Hörer*innen zu früheren Folgen und präsentieren die besten Stories. So erklärt ein begeisterter Swinger, wie die Kontaktanbahnung zwischen den Paaren in seinem Lieblingsclub abläuft. Oder wie ein heißer One-Nightstand beinah mit dem Abischerz-Team kollidiert. Außerdem diskutieren die beiden leidenschaftlich, ob Kiffen und Sex zusammen passen und ob sexuelle Gefälligkeiten die Lösung von Problemen sein kann. Zum Beispiel wenn ein Schwabe von seiner Liebsten nach dem missglückten Kennenlernen ihrer badischen Freunde mit einem Blowjob besänftigt wird. Und was ist eigentlich Jizz?