How To Vaginaler Orgasmus

Alle Frauen können einen vaginalen Orgasmus haben! Viele müssen es nur erst trainieren. Warum das so ist, kann Sabrina umfassend erklären, denn sie hat ein ganzes Buch darüber gelesen und dabei selbst einige Erleuchtungen gehabt. Nicht nur für Frauen, auch für ihre Partner oder Partnerinnen kann das eine interessante Entdeckungsreise sein.

Wie ist meine Vagina aufgebaut, wie liebevoll bin ich mit ihr, wie fasse ich sie an? Warum sind Bewegungen am allerwichtigsten und welche? Wieso sind wir, wenn wir Sex haben, eigentlich im Flucht- oder Kampfmodus? Und was bedeutet das Partyprinzip? Nehmt euch jeden Tag 5 Minuten Zeit, gebt nicht auf und aktiviert eure Synapsen. Die Vagina ist ein Instrument und ihr könnt lernen, darauf zu spielen!