Kindergeburtstage sind immer was Schönes – vor allem wenn die Party bei anderen steigt. Da sind sich Anneta und Monja einig! Die Frage ist nur: Was schenkt man dem Kind? Eher was aus der bereitgestellten Kinderbox im Spielzeugladen oder tatsächlich einfach mal los ziehen und was kaufen – auch auf die Gefahr hin, dass das Geburtstagskind dadurch Spielzeuge doppelt bekommt. Wir klären die Frage der Verpackung: Für Mamas ist die schnell-in-die-Tüte-Variante natürlich angenehm. Unsere Mamas beleuchten aber auch die Kinderperspektive: Warum ein schön eingepacktes Geschenk nicht nur für das Geburtstagskind sondern auch für das „schenkende“ Kind wichtig ist.

Und: Was geht eigentlich im Moment so auf dem Mama-Make-Over-Markt? Mit der Spritze gegen die Augenringe und leicht hängende Mundwinkel.