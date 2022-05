Man schwärmt für jemanden, traut sich endlich die Person anzusprechen und bekommt dann eine Abfuhr! Wie man sich dann fühlt und was man daraus lernen kann, darum geht es heute bei Sabrina und Max. Sie erzählen von ihren gescheiterten Flirtversuchen und ignorierten Beziehungsanfragen und wie sie damit umgegangen sind. Selbstverständlich gibt es Tipps dazu, wie man es besser machen könnte.

Woher kommt der Ausdruck „jemanden einen Korb geben“ überhaupt“? Was bitte ist Ghosting, Zombieing und Gatsbying? Wie schwierig es sein kann, wenn man selbst einen Korb geben muss, weiß Sabrina auch zu berichten. Mehr über verschiedene Reaktionstypen von Verschmähten auf Social-Media-Plattformen und das unglaubliche Sexleben der Pantoffelschnecke erfahrt ihr in dieser Doktorspiele-Folge!