Sexualkunde, erste Stunde: Max und Sabrina klären auf, was die Vulva und was die Vagina ist. Nachdem das Grundwissen einmal geklärt ist, gehen die beiden tief in die Materie und deklinieren den Sexualverkehr einmal in allen Sprachen durch. Bei italienischen Achselhöhlen, deutschen Missionaren und spanischen Busen werden auch mal die Beckenböden unangekündigt kontrahiert. Also Kopf abschalten, Augen zu und genießen!