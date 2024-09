Popstar Max Giesinger hat eine kleine Reise hinter sich. Eine Reise auch zu sich selbst. Die war nötig, nachdem der Erfolg und Social Media ein bißchen zu viel wurden. Geholfen hat eine Therapie, Ratgeber und darüber zu quatschen.

Und er singt davon auf dem aktuellen Album VIER ...

Es ist also ausnahmsweise wohl wirklich mal "!das persönlichste Album" - und auch in diesem Talk lässt Max tief in seinen Kopf schauen.