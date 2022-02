Von anfänglicher Verknalltheit über Liebe bis zum Alltag. Beziehungen laufen in Phasen ab und Max und Sabrina kennen sie alle! Aber was verändert sich eigentlich genau? Und muss das wirklich so sein? Die beiden brechen das Ganze auf sechs Phasen runter. Eine davon hat was mit Elefanten-Penisen zu tun, aber vielleicht bringen wir da auch was durcheinander...