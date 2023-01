Erst am letzten Urlaubsabend kommt der schüchterne Dreizehnjährige endlich mit dem süßen Mädchen zusammen, das er schon die ganzen Ferien angeschmachtet hat. Oder: Zwei Kumpels fliegen mit je 10 Kondomen im Gepäck nach Malle und weil sie zu doof sind, jemanden anzusprechen, nehmen sie die auch wieder mit nach Hause. Solche und andere typische Geschichten über die ersehnte Liebe im Urlaub erzählen Sabrina und Max in dieser Folge.

Damit ihr nicht die gleichen Fehler machen müsst, liefert Max einige Tipps: Was man sich bewusst machen sollte, wofür Dating-Apps wirklich gut sind und wie man sich bei einem Date schützt. Am allerwichtigsten ist und bleibt: Versucht euch locker zu machen und genießt die Zeit! Schönen Urlaub!