Rosalie Thomass ist eine Schauspielerin, die in jeder Rolle auffällt. Sie hatte ihren Durchbruch im Polizeiruf 110, gefolgt von Filmen wie „Grüße aus Fukushima“ oder „Eine unerhörte Frau“. Zuletzt war sie in „Die Liebeskümmerer“ zu sehen. In dieser Folge „Talk mit Thees“ erzählt sie, warum sie sich mehr (Kinder-)Filme mit weiblichen Hauptrollen wünscht und warum sie bei Spieleabenden auch mal lauter wird. Aktuell ist Thomass als Lara Glanz in der Thriller-Serie „Wäldern“ zu sehen. Warum sie sich privat gar nicht so gerne gruselt, das hört ihr hier.