Hundeführerschein, Chor, Playmobil – Schulen geben sich sehr viel Mühe den Kindern etwas zu bieten, auch außerhalb der Unterrichtszeit. Monja und Anneta tauschen sich aus, was bei der einen und was bei anderen so angeboten wird. Was das ganze mit Blockflöten und den Bundesjugendspielen zu tun hat, erfahrt ihr in dieser Folge. Genauso aber auch: Warum dieser Temperatursturz ohne einen richtigen „Übergang“ nicht nur uns Menschen, sondern auch manchen Tieren schwer zu schaffen macht.