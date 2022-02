Max und Sabrina reisen fiktiv (hihihi) um die Welt und erkunden die Sexualität in anderen Ländern. Wie oft haben die Menschen in anderen Kulturen Sex? Wie funktioniert die sexuelle Aufklärung in Kenia? Was sind Besuchs-Ehen in China? Welche Sextechniken gibt es in Zentralafrika? Warum ist der Leistungsdruck auf Karibikinseln so groß? Und die Reise geht noch weiter! Bis ganz ganz weit weg: bis nach Niederösterreich!