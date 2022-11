Gibt es in unserer Gesellschaft noch ein „Wir“? Oder driften wir immer weiter auseinander? Und wenn es noch ein „Wir“ gibt – was hält uns dann zusammen? Wir wollten wissen: Wo ist das „Wir“ in SWR3Land, wo halten wir zusammen? Dafür waren unsere Kollegen Saskia Wöhler, Josh Kochhann und Janine Beck unterwegs.

Ein Mann, der eine ganz besondere Rolle dabei spielt, ist Sänger Mark Forster. Der hat den Soundtrack Memories & Stories für die Themenwoche geschrieben.

Für ihn hat Zusammenhalt in der Gesellschaft etwas mit gesellschaftlichem Konsens zu tun.

Ich glaube, wir einigen uns als Gemeinschaft auf ‚das ist korrekt und das nicht nicht korrekt‘, auf der Basis können wir diskutieren und uns streiten. Dieser Konsens entsteht wahrscheinlich durch ein bisschen Reflexion, wahrscheinlich auch durch Mitgefühl und am Ende durch sowas wie Liebe. Und wenn wir nicht ganz verrückt sind, einigen wir uns auf eine Grundlage und auf der setzen wir uns auseinander. Und daraus entsteht wahrscheinlich ein ‚Wir‘.

Die ID-Mannschaft von Darmstadt 98

Ein Fußballverein für alle – auch für Menschen mit geistigem oder körperlichem Handicap. Den gibt es seit eineinhalb Jahren beim Bundesligaverein Darmstadt 98: In der sogenannten ID-Mannschaft spielen Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung zusammen Fußball – und das mega erfolgreich. Das Team spielt mittlerweile bundesweit Turniere, war zum Beispiel bei den Special Olympics in Berlin und ist in diesem Jahr ID-Hessenmeister geworden. Wie krass das zusammenschweißt, hat SWR3 Reporterin Saskia Wöhler sich angeschaut: Sie hat die ID-Mannschaft beim Training begleitet – und unter den Spielern ein ganz besonderes „Wir“-Gefühl erlebt.

Bewohner von Eggenthal eröffnen ihren eigenen Dorfladen

Eggenthal ist ein Dorf, wo das „Wir“ ganz groß ist. Seit einem Jahr hat der kleine Dorfladen geschlossen und auch der einzige Dorfgasthof hat kürzlich zu gemacht. Kein Problem für die 1.300 Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner: Sie haben ihren eigenen Dorfladen mit angeschlossenem Bistro eröffnet. SWR3-Reporter Josh Kochhann hat die Bewohner gefragt, welchen Stellenwert der Laden für sie hat.

Wohnprojekt in Bad Dürkheim: Bewusst in einer Gemeinschaft leben

Wir – was unsere Gesellschaft zusammenhältDas „Wir“ jeden Tag in einer Gemeinschaft leben – dazu haben sich knapp 70 Bewohner im Alter von einem bis 83 Jahren in Bad Dürkheim entschieden. Ihr generationsübergreifendes Wohnprojekt verteilt sich auf 41 Wohnungen und ging vor einem Jahr an den Start. Wäre das auch was für euch?Posted by SWR3 on Monday, November 7, 2022

Das „Wir“ jeden Tag in einer Gemeinschaft leben – dazu haben sich knapp 70 Bewohner im Alter von einem bis 83 Jahren in Bad Dürkheim entschieden. Ihr generationsübergreifendes Wohnprojekt verteilt sich auf 41 Wohnungen und ging vor einem Jahr an den Start. SWR3-Reporterin Jessi Schnellbach war vor Ort und hat ein ganz besonderes Zusammenleben zwischen den Bewohnern kennengelernt.

Coach für Zusammenhalt

Das „Wir“ wird auch beim Sport großgeschrieben, gerade als Team. Birte Janson des Basketballvereins USC Eisvögel in Freiburg ist das besonders wichtig - sie ist nicht nur Trainerin für junge Mädchen, sondern auch Coach für Zusammenhalt. Dafür hat sie eine 12-monatige Ausbildung beim Württembergischen Landessportbund gemacht. SWR3-Reporterin Janine Beck war bei ihrem Training der 10- bis 12-Jährigen dabei.

Das „Wir“-Gefühl in den Hochwassergebieten

Mit das größte „Wir“-Gefühl gab es letztes Jahr im Sommer vermutlich in den betroffenen Hochwassergebieten in NRW und Rheinland-Pfalz. Da sind Monate lang Tausende Helfer hin und haben mit angepackt, haben teilweise ihren Urlaub und ihre Wochenenden da verbracht. Und auch jetzt noch wird Hilfe gebraucht. SWR3-Reporterin Janine Beck war auf einer Baustelle in Kreuzberg-Altenahr.