Zu Gast in dieser Folge ist eine ehemalige Prostituierte – Tara Titan vom Podcast „Der Gangster, der Junkie und die Hure”. Mit 18 begann Tara aus freien Stücken als High-Class-Escort-Girl bei einer Agentur zu arbeiten. Sex war für sie bis dahin nie etwas Schönes gewesen. Wenn sie schon Männer befriedigt, beschloss sie, will sie wenigstens etwas dafür bekommen und verdiente dann das große Geld damit. Bis sie sich mit 22 verliebte...

Max und Sabrina wollen wissen, wie sie überhaupt auf die Idee kam, wie ihr Arbeitsalltag aussah und was ihre Mutter dazu sagte. Konnte sie selbst Lust bei der Sexarbeit empfunden? Gab es üble Freier? Musste sie Gewalt erleben? Wie verhielten sich nette Kunden?

Es geht es um die Schattenseiten der Sexarbeit und darum, wie Tara Sex heute erlebt. Mit einem Mann, den sie liebt, dem sie vertraut und der ihre Vergangenheit kennt.