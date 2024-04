Kann man Weisheit mit Löffeln essen? Wie könnte man die Deutschen für besseres Essen begeistern? Und welches ist eigentlich das beste Gewässer?

Wer denkt, auf diese Fragen kann es einfach keine vernünftigen Antworten geben, der hat die Rechnung ohne Consi gemacht! In dieser Episode von "Consi Calling" geht Constantin Zöller diesen Fragen auf den Grund und bekommt dabei nicht nur Arzt, Wissenschaftler, Autor und Vortragsredner Volker Busch an die Strippe, sondern auch noch einen hilfreichen Hydrologen und einen passionierten Privatkoch!

Warum Volker Busch sich selbst nicht als weise ansieht und was es mit der Wasserhysterie aus der Sicht eines Wasserexperten auf sich hat, das erfahrt ihr in dieser Episode von "Consi Calling"!

Consi soll auch deine Frage beantworten? Dann schick ihm eine Sprachnachricht über https://instagram.com/consi_quent

„Consi Calling” jeden Dienstag auf SWR3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt!

Hier geht’s zu unserem Podcast-Tipp der Woche:

https://1.ard.de/too_many_tabs