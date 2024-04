Warum schmeckt das Leitungswasser aus dem Badezimmer eigentlich besser als das aus der Küche? Aus welchem Grund sind Lehrer*innen immer solche Klugscheißer und weshalb haben Menschen mit roten Haaren so viele Sommersprossen?

In der ersten Episode von „Consi Calling” nimmt sich Constantin Zöller dieser Fragen an und spricht dabei unter anderem mit einem Wassersommelier, einem Lehrer und einer bekannten Dermatologin. Wenn du wissen willst, wonach Wasser eigentlich schmecken sollte und was es mit dem schwächelnden Melanin auf sich hat, dann verliere keine Zeit und hör jetzt rein in „Consi Calling”!

Consi soll auch deine Frage beantworten? Dann schick ihm eine Sprachnachricht über https://instagram.com/consi_quent

„Consi Calling” jeden Dienstag auf SWR3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt!