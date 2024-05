Wie kann man sich selber so konditionieren, dass man seinen Schlüssel immer in die richtige Hosentasche steckt? Warum tritt der Zeitpunkt des spätesten Sonnaufgangs immer erst 10 Tage nach der Wintersonnenwende ein? Und ist es eigentlich das Ideal nach dem man streben sollte, sein Hobby zum Beruf zu machen?

Auch diese Woche begibt sich Constantin Zöller in "Consi Calling" wieder auf die Jagd nach Antworten auf die Fragen, die sich seine Community eben so stellt und die sich nicht so einfach beantworten lassen. Dabei bittet er eine Domina, einen Hersteller von Sonnenuhren und Jumbo Schreiner um Rat.

Warum wir eigentlich mit einer fiktiven Uhrzeit leben und ob es wirklich so erstrebenswert ist, sein Hobby zum Beruf zu machen, das hört ihr in der fünften Episode von "Consi Calling"!

Consi soll auch deine Frage beantworten? Dann schick ihm eine Sprachnachricht über https://instagram.com/consi_quent

