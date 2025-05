per E-Mail teilen

in Pocket speichern

In Deutschland sind erstmals Scan-Autos gegen Falschparker im Einsatz. Für betroffene Autofahrer dürfte es ungemütlicher werden. Was dahinter steckt, erklären wir euch hier.

Schluss damit, nach Kontrolleuren Ausschau zu halten, die durch die Straßen laufen und eurem Auto einen Strafzettel wegen falschem Parken geben könnten. Stattdessen übernimmt diese Aufgabe vielleicht bald ein Scan-Auto. Und das ist dann wesentlich effizienter: Eine Person kann mit einem Scan-Fahrzeug bis zu 1.000 Fahrzeuge pro Stunde kontrollieren, während es zu Fuß nur etwa 50 Fahrzeuge sind.

Scan-Autos erstmals in Deutschland im Einsatz

Seit März erlaubt ein neues Gesetz in Baden-Württemberg den Einsatz spezieller Fahrzeuge zur Kontrolle parkender Autos. An der Universität Hohenheim läuft bereits seit Mitte April ein Testversuch. Dort kontrolliert seither ein Scan-Auto die sechs Parkzonen der Uni.

Und bevor ihr weiterlest, ist euch so etwas auch schon einmal passiert? 😂

So funktioniert die Kontrolle mit Scan-Autos

Die Fahrzeuge haben auf dem Dach Kameras installiert, mit denen sie im Vorbeifahren die Kennzeichen parkender Autos erfassen können.

Die Kennzeichen werden dann mit einer Datenbank abgeglichen.

Die Autos können kontrollieren, ob der Fahrer für einen kostenpflichtigen Parkplatz ein Parkticket gelöst hat. Sie können aber auch Falschparker erkennen, etwa abgestellte Fahrzeuge auf Radwegen oder Busspuren.

Kontrollen per Scan-Auto funktionieren dort, wo die Parkberechtigungen zuvor digital erfasst wurden.

Bei normalen Parkplätzen braucht es also Parkscheinautomaten, an denen die Nutzer beim Lösen eines Parkscheins das Kennzeichen ihres Autos eingeben müssen.

In anderen Ländern wird diese Methode bereits angewendet. So zum Beispiel auch bei unseren Nachbarn in Frankreich. Hier ein Beispiel, wie das dort aussieht⬇️

Doch was, wenn gerade kein Scan-Auto in der Nähe ist, euch ein falsch geparktes Auto aber gehörig auf den Zeiger geht, weil es beispielsweise einen Gehweg blockiert – darf ich Falschparker melden? Ja, das ist erlaubt, ob das Ordnungsamt einschreitet, ist aber eine andere Frage. Mehr Infos haben wir hier für euch zusammengefasst:

Vorteile von Scan-Autos

Die Scan-Fahrzeuge können die städtischen Mitarbeiter bei ihrer Arbeit entlasten.

Städte und Gemeinden können ihren Parkraum effizienter kontrollieren.

Das Verkehrsministerium verspricht sich mehr Sicherheit: Wenn Falschparker schneller gefunden würden, würden Busse, Fußgänger oder Radfahrer weniger behindert.

Entspannung beim Personalmangel: Seit einigen Jahren gibt es Probleme bei der Gewinnung von Mitarbeitern für die Parkkontrolle.

Scan-Autos im Einsatz

Unter den größeren Städten im Südwesten haben einige großes Interesse an dieser neuen Kontrollmöglichkeit. So plant etwa Freiburg die Teilnahme an einem Pilotprojekt. Die Stadt Mannheim habe beim Verkehrsministerium Interesse als Modellstadt für die Einführung der Technik angemeldet. Heidelberg und Heilbronn prüfen derzeit den Einsatz von solchen Fahrzeugen.

Jetzt fragen sich aber sicherlich viele: Und was ist mit dem Datenschutz? 🤔

Die Daten von falsch abgestellten Autos werden nach Angaben des Verkehrsministeriums für die Dauer des Bußgeldverfahrens gespeichert und danach gelöscht.

Die Daten von Autos, die korrekt abgestellt sind, werden sofort gelöscht.

Erfasst das System auch Fußgänger, dann werden diese laut Ministerium automatisch verpixelt.

Wenn Scanfahrzeuge zum Einsatz kommen, soll das ausgeschildert werden. Zudem sollen die Scan-Fahrzeuge durch Beschriftungen als solche erkennbar sein.

Und weil gerade wieder überall die Pollen fliegen: dieser Artikel-Tipp unserer Redaktion⬇️