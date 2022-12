Mark Waschke spielt Robert Karow

Mark Waschke wurde 1972 in Wattenscheid geboren. Mit neun Jahren spielt er bereits im Kindertheater mit, später dann in einer Amateur-Theatergruppe. Für sein Philosophiestudium ist er 1991 nach Berlin gezogen. Dieses brach er jedoch ab, um dann anschließend Schauspiel zu studieren. Die ersten Auftritte hatte er in verschiedenen Theatern. Nach mehreren Neben- und Hauptrollen in verschiedenen Filmen kam er 2015 als Robert Karow zum Tatort Berlin.

Seine ehemalige Kollegin Nina Rubin alias Meret Becker starb in Folge 15 im Mai 2022 („Das Mädchen, das allein nach Haus’ geht“).