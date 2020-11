Der neunte Fall von Ulrich Tukur als LKA-Ermittler Murot. Wer die bisherigen Fälle von ihm und seiner Kollegin Wächter kennt, weiß: das ist keine normale Tatort-Kost. Und so sind die „Die Ferien des Monsieur Murot“ natürlich keine klassischen Ferien. Ein Tatort, an dem sich die Geister wohl mal wieder scheiden werden, sagt unsere Tatort-Checkerin.

Murot macht Urlaub im Taunus, will sich entspannen und merkt schnell, dass es ihm gut tut, dem gewohnten Umfeld mal zu entkommen. Auf einer Karte an seine Kollegin Wächter steht außerdem, dass es gut sein könnte, dass er als ein anderer zurückkommt.

Und damit hat er nicht ganz unrecht. Der alleinlebende Murot trifft im Biergarten des Hotels nämlich auf den verheirateten Autoverkäufer Walter Boenfeld, der ihm äußerlich wie ein Zwilling gleicht. Der leise Murot und der laute Walter verbringen den Abend miteinander und trinken definitiv zu viele Weinchen und am nächsten Morgen ist Walter tot.

Szenenbilder aus dem Tatort „Die Ferien des Monsieur Murot" Kaum ist Felix Murot in den Ferien angekommen und lässt es sich mit einem Glas Wein im Garten des örtlichen Restaurants gut gehen, da knallt ihm die gereizte Bedienung eine Haxe auf den Tisch, die er nicht bestellt hat. Sie verwechselt ihn mit Walter Boenfeld, ein verheirateter Gebrauchtwagenhändler, der am anderen Ende des Restaurantgartens sitzt und vergeblich auf sein Essen wartet. Murot macht sich auf die Suche nach dem eigentlichen Besitzer der Haxe und lernt so Walter kennen, der ihm wie ein Ei dem anderen gleicht. Beseelt von diesem kuriosen Aufeinandertreffen verbringen die beiden unterschiedlichen Herren den Abend miteinander, trinken zu viel und reden bei einem Saunagang über das Leben. Als Murot am nächsten Tag verkatert auf Walters Hollywoodschaukel – und dank einer trunkenen Tauschaktion in der Kleidung seines Doppelgängers – aufwacht, muss der Kommissar feststellen, dass Walter noch in der Nacht auf der Landstraße totgefahren wurde. War es seine Frau Monika, von der Walter letzte Nacht noch behauptet hatte, sie wolle ihn umbringen? So entscheidet Murot, seinen Alltag als Kommissar vorübergehend zurückzulassen, in das Leben seines Zwillings einzutauchen und undercover zu ermitteln. Felix Murot alias Walter Boenfeld und Monika Boenfeld. Murot alias Walter Boenfeld und Monika Boenfeld. Murot ermittelt undercover. Dabei verliebt Murot sich zunehmend mehr in den Gedanken, sein altes Leben zurückzulassen. Aber so leicht lässt Magda Wächter ihren Chef nicht davonkommen.

Kein „normaler“ Tatort

Es gibt also einen Fall und Murot ermittelt, aber mehr darf ich über die Story eigentlich nicht verraten, denn sonst verrate ich zu viel. Und genau das könnte für viele schon das Problem sein an diesem Tatort.

Aber es ist eben Murot und was ist da schon normal? Nichts! Frühere Fälle haben sich schon an Tarantino-Filme angelehnt, oder an dem Komödien-Klassiker „Und täglich grüßt das Murmeltier“. Und in diesem Fall gibt’s eben keine super spannende Mörderjagd, sondern man weiß recht schnell, wohin die Reise geht.

Der großartige Tukur in einer Doppelrolle

Dafür gibt’s einen – wie immer – unfassbar großartigen Ulrich Tukur. Sogar im Doppelpack. Und mit ihm steht, fällt und vor allem lebt dieser Tatort. Wer sich auf ihn komplett einlässt, wird richtig gut unterhalten. Die anderen schlafen wahrscheinlich spätestens nach 40 Minuten. Mich hat er gekriegt – und deshalb kriegt Murot von mir 4 von 5 Elchen.