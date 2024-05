Kurz vor Spielbeginn zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München musste die Feuerwehr anrücken. Der Grund: ein Bienenschwarm an einem Stativ hinter dem Tor.

Erst waren sie beim Tennis, dann beim Baseball, jetzt wollten sie sich wohl ein Fußballspiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München anschauen: Die Bienen umschwärmten ein Lautsprecherstativ in der MHP-Arena. Sie hatten sich sogar einen Premiumplatz direkt hinter dem Tor der Untertürkheimer Kurve ausgesucht.

Den konnten sie allerdings nicht lange behalten: Noch vor Spielbeginn rückte die Feuerwehr an, um den Bienenschwarm einzusammeln. Gerade in den warmen Monaten gehören Einsätze mit Stechinsekten zur Tagesordnung, so die Feuerwehr. In der Mitteilung heißt es weiter, dass „ein als Imker ausgebildeter Kollege“ mit Imkerhaube bewaffnet die Bienen in einem Bienenkorb verfrachtete.

Feuerwehr fängt Bienenschwarm in der MHP-Arena ein. Einsatz kurz vor dem Bundesligaspiel @VfB gegen @FCBayern. Bienenschwarm setzt sich an Stativ hinter einem Fußballtor fest. Feuerwehr setzt Spezialisten für Stechinsekten ein.https://t.co/iuAnux7ZzN#Stuttgart112 #VFBFCB pic.twitter.com/MHsYPHuutl

Sascha Zeus und Michael Wirbitzky haben übrigens bei der Feuerwehr nachgefragt. Daniel Anand von der Feuerwehr Stuttgart erklärt, wie sie das Problem gelöst haben.

Nachrichten 4.5.2024 Stadionbienen Stuttgart Dauer 1:31 min Bienenalarm in der Stuttgarter Arena kurz vor dem Bundesliga Spitzenspiel zwischen dem VFB und Bayern München! An einem Lautsprecherstativ hinter dem Tor hatte sich ein Bienenschwarm niedergelassen. Also mussten Spezialisten von der Feuerwehr anrücken. Daniel Anand von der Feuerwehr Stuttgart, wie haben Sie das Problem gelöst?

Bienenschwarm erfolgreich von MHP-Arena in Natur gebracht